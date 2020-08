Le collector de Ghost of Tsushima passe maintenant à 152€ au lieu de 179.99€A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Le Steelbook-Un Artbook-Un poster-Une bannière-Un masque en résine taille réelle-Du DLC's-La MAPBon, inutile de dire que le jeu est une pépite malgré quelques imperfections. Mais quelle plaisir de découvrir le Japon féodal

posted the 08/17/2020 at 10:11 PM by leblogdeshacka