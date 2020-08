Série

En vrac

Bonus

Petit En Vrac rapide, car les infos tombent et ça risque d'être obsolète viteRaised By WolvesLa nouvelle série de HBO Max, Raised By Wolves, le nouveau Ridley Scott, sortira le 3 Septembre.Alors que les êtres humains se déchirent sur fond de guerres de religion, deux androïdes tentent d'élever un enfant humain sur une planète vierge.Au casting, nous retrouverons, Travis Fimmel, Ethan Hazzard, Niamh Algar, Amanda Collin-"Tenet" a enfin une date de sortie, le 4 Septembre mais uniquement pour la Chine, rien pour les US pour le moment.-Tom Hanks est actuellement en pourparlers pour jouer le rôle de Geppetto dans le remake live-action de "Pinnochio" par Disney.-Freeform vient d'annuler la série "Siren" au terme de la saison 3.-Steve Blackman a déclaré que la série "The Umbrella Academy" n'avait pas encore été renouvelé pour une saison 3-Le tournage de la saison 4 d'"Elite" est suspendu, un acteur a été testé positif au Covid-19 (le 08/08 ). Il a repris aujourd'hui !-Nia DaCosta serait la réalisatrice de "Captain Marvel 2"-Dwayne Johnson est maintenant dans le secteur du football professionnel. Le XFL a été vendu pour 15 millions de dollars à RedBird Capital qui inclut Daywne Johnson comme partenaire.-Le casting de "Supernatural" est de retour à Vancouver pour l'ultime tournage de la série.-Idris Elba a déclaré qu'un film "Luther" allait se produire.-"Greys Anatomy", Camilla Luddington, Kevin McKidd et Kim Raver ont signé un nouveau contrat de 3 ans-La série "Chernobyl" est devenue la plus grande série primée aux Bafta de tous les temps.-Les créateurs de "Dark" ont écrit les scripts du premier épisode de leur nouvelle série d'horreur 1899 pour Netflix.La série suit des migrants sur un navire fantôme qui va transformer leur voyage en cauchemar.-Courteney Cox reprendra son rôle de Gle Weathers dans "Screams 5"-La série centrée sur Gaston LeFou de Disney+, s'appellera "Little Down"La série est toujours en développement et devrait se dérouler avant les évenement du film La Belle et la Bête selon The DisInsider.-La série TV, "Sweet Toth" ajoute Dania Ramirez au casting.-Galadriel, Elrond et Sauron apparaitront dans la série "Le Seigneur des Anneaux" d'Amazon Prime Video-D'après un rapport de Forbes, Ben Affleck n'a exprimé aucun intérêt à revenir en tant que Batman et que Warner Bros. n'a aucun projet en développement avec Ben en tant que Batman.-Lily James et Andrew Scott rejoignent le casting de l'adaptation du roman "The Pursuit of Love" d'Amazon Prime Video-La saison 2 de "The Witcher" a repris le tournage.-"The Babysitter : Killer Queen" sera disponible sur Netflix le 10 Septembre.-La Chine pourra aller voir "Mulan" au cinéma-Zac Efron a été choisi pour le remake de "Trois hommes et un bébé" pour Disney+-Lauren Shuler Donner nous parle d'un célèbre chanteur intéressé par le rôle de Charles Xavier dans les films X-Men:"Je lui ai dit : Tu sais que Xavier est un blanc plus âgé?Et Michael Jackson lui à repondu : "Oh ouais. Tu sais, je peux me maquiller."-Karl Urban vient de révéler qu'il a eu un caméo en tant que Stormtrooper du Premier Ordre dans Star Wars : The Rise of the Skywalker.-David S Goyer a révélé que Warner Bros. voulait initialement donner au Joker une Origin Story dans "The Dark Knight".