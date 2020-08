Combattez dans ce nouveau jeu d'action inspiré des plus grands classiques du dungeon crawler et basé sur l'univers de Minecraft ! Jouez seul ou jusqu'à 4 joueurs en co-op, et affrontez les monstres si vous en avez le courage. Explorez de nombreux niveaux remplis de trésors et de monstres tous plus variés les uns que les autres, et menez à bien votre quête épique pour venir à bout du terrible Arch-illageois !



Découvrez une tonne d'armes puissantes et d'objets qui vous aideront à vaincre les vagues sans fin de terribles monstres. Combattez (ou fuyez) à travers les canyons, les marais.. et bien évidemment... les mines de Redstone !



Tous les aventuriers assez courageux ou assez fous pour explorer ce monde merveilleux de blocs devront se préparer... Alors vite, trouve ton équipement et pars à l'aventure !



• FAIS ÉQUIPE - Fraie-toi un chemin seul ou allie-toi avec des amis ! Jusqu’à quatre joueurs peuvent participer ensemble, en ligne ou en couch co-op.



• COMBATS - Prends part à des combats rapprochés avec des attaques de mêlée, ou bien reste en retrait en te protégeant d’une épaisse armure ! Personnalise ton personnage et déverrouille des éléments et enchantements d’armes uniques pour des attaques spéciales dévastatrices.



• SURVIS - Explore des niveaux pleins d’action et truffés de trésors dans une quête épique pour sauver les villageois et détruire le terrible Arch-Illager !

[/url] url=http://www.gamekyo.com/media178429.html][/url]

La Hero Edition contient de nombreux bonus supplémentaires tels que :



Une cape de héros

Deux skins de héros

Un familier poulet

Deux DLCs : Jungle Awakens et Creeping Winter!

Minecraft Dungeon sortira en boîte sur PS4, grâce a Just for Games le 8 Septembre.