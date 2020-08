Cowboy Bebop fut un succès commercial au Japon et dans le monde entier, y compris en Amérique, en Europe et dans certaines régions d'Asie. Sony Pictures a diffusé le film Cowboy Bebop au cinéma sous le nom de Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door, suivi par une sortie DVD. La série fut diffusée en France sur Game One, Canal+ et NT1, aux États-Unis sur Cartoon Network et Adult Swim et sur Animax au Japon, en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, en Amérique latine et dans plusieurs autres pays. Deux séries de manga Cowboy Bebop ont été créées, fondées sur la série télévisée, ainsi que des jeux vidéo sur PlayStation et sur PlayStation 2. En septembre 2004, le magazine d'origine japonaise Newtype USA a réalisé un sondage afin d'établir les « 25 meilleures animes de tous les temps » ; Cowboy Bebop est arrivée deuxième dans un classement incluant Mobile Suit Gundam et Neon Genesis Evangelion1. Des années après sa création, la série est toujours diffusée sur la programmation Adult Swim de Cartoon Network.

