Spiders Studio et Focus Home Interactive sont fiers d’annoncer que GreedFall vient de franchir le cap symbolique du million d'exemplaires vendus dans le monde. Depuis sa sortie en septembre l’année dernière, GreedFall a conquis le coeur et les esprits des joueurs, se faisant ainsi une place dans le panthéon des RPGs inoubliables. Le jeu est aussi disponible dans l'abonnement au service PlayStation® Now de Sony.



« Notre équipe a donné énormément d’elle-même dans cette création », déclare Jehanne Rousseau, fondatrice et PDG de Spiders. « Aussi sommes-nous réellement enchantés et très fiers de voir que l’univers, les personnages et l’expérience que nous avons créés ont su plaire à tant de joueurs et joueuses de par le monde, et ce succès nous donne encore plus envie de continuer à les faire rêver et voyager ».