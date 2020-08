Le triple vinyles de Ghost of Tsushima est maintenant disponible en préco sur la Fnac.-3 vinyles-100 minutes de musique originale-composée par Ilan Eshkeri et Shigeru Umebayashi-pochette triple gatefold-illustrations du légendaire mangaka Takashi OkazakiDate de sortie prévue pour le mardi 22 septembre 2020

posted the 08/04/2020 at 10:13 AM by leblogdeshacka