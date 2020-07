Il ne faudra pas attendre longtemps pour mettre les mains sur le nouveau Battletoads. En effet, la date de sortie du jeu est enfin dévoilé, et il faudra attendre le 20 Août pour s'y essayer !!Évidemment, le je leur sera Day One dans le Game Pass

Who likes this ?

posted the 07/31/2020 at 02:16 PM by leblogdeshacka