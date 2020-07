Petites actualités sur le cinéma et séries en attendant le retour des articles plus conséquents (pas trop de temps en ce moment malheureusement).-Fan de Tron, réjouissez-vous, Disney prépare actuellement un troisième film.Il pourrait être diffusé sur Disney+.Disney, souhaite que les Daft Punk reviennent, et Jared Leto sera au casting.-La série Stargirl, change d'écurie. La saison 2 sera produite et diffusé sur la CW.-Patty Jenkins à déclaré qu'une série animé sur les Amazones serait à l'étude, mais aussi un film dérivé qui ferait partie de l'histoire mondial de Wonder-Woman.-Le tournage de Ant-Man 3 pourrait débuter en juin 2021 à Atlanta-Un nouveau film sur John Constantine serait en préparation chez Warner Bros.-Un film sur Zatanna serait aussi prévu chez Warner Bros.-Un film Batman Beyond, serait en développement chez Warner Bros.-Un trailer pour TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON - SIEGE, qui arrivera sur Netflix, le 30 Juillet.Une nouvelle image pour le film Monster Hunter !