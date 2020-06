Réveille-toi, samouraï. On a une ville à cramer.Netflix va collaborer avec CD Projekt Red et le studio Trigger pour Cyberpunk Edgerunners, un anime en 10 épisodes dans l’univers de Cyberpunk 2077Réalisé par Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill La Kill).Sortie prévue en 2022 !

posted the 06/25/2020 at 04:15 PM by leblogdeshacka