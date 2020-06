Est ce que, comme moi vous avez remarqué que toutes les claques graphiques qu'on ou j'ai prise était toutes sur consoles ?

Sans rentrer dans la pseudo guerre PC/consoles, je me suis posé la question de savoir au final à quoi sert un PC hors mis pours avoir plus de Fps.

Avec la next Gen surtout la séries x on aura de la puissance comme jamais et un Cpu qui permet large d'avoir du 60fps et en prime on a tjr ce confort que les consoles offres.

Alors oui ? À quoi sert les PC mtn ? (avis perso et je clash pas les Pciste)