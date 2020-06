La Batmobile du nouveau Batman se dévoile avec de nouvelles photos. Attention, il s'agit ici d'une maquette miniature (je n'ai pas les dimensions malheureusement), mais on peut déjà affirmer qu'elle en a dans le ventre.Un vrai muscle car américain avec des gadgets que seul Bruce Wayne peut avoir à l'intérieur.Perso, j'adore cette Batmobile et j'espère qu'il y aura une belle édition qui sortira (résine pas de PVC).Autant, Pattinson en Batman, j'y crois pas, mais la Batmobile fera une entrée fracassante dans l'univers du Dark Knight !

posted the 06/06/2020 at 05:11 PM by leblogdeshacka