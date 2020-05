Codemasters dévoile une nouvelle vidéo consacrée au tour de chauffe du circuit de Monaco dans F1 2020. Initialement programmé au même moment dans le calendrier de la F1, ce tour de chauffe enregistré par l’équipe de développement de F1 2020, montre la fraîchement rebaptisée AlphaTauri de Pierre Gasly.Monaco est l'un des GP les plus exigeants de la saison. Et les dépassements sont plus que difficile dans les rues étroites de la principauté.Ce dimanche 24 mai, les pilotes F1 Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Nicholas Latifi et Antonio Giovinazzi seront de retour pour le prochain Grand Prix Virtuel sur le circuit de Monaco dans le jeu F1 2019. Une retransmission en direct aura lieu à partir de 19h00.Le jeu F1 2020 sortira le 10 Juillet sur One, PS4 et PC. En plus de la version standard (Seventy Edition), ou la version Deluxe spécialement consacrée à Michael Schumacher.La Deluxe Schumacher Edition bénéficiera de contenu exclusif, ainsi que d’un accès anticipé de trois jours par rapport à la version standard. Une édition spéciale avec un steelbook sera également disponible pour la France.