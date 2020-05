La démotourne en temps réel"Lumen in the Land of Nanite" -présentant deux nouvelles technologies qui feront leurs débuts dans l'UE5 :, qui libère les artistes pour créer autant de détails géométriques que l'œil peut voir, et, une solution d'éclairage global entièrement dynamique qui réagit immédiatement aux changements de scène et de lumière.Unreal Engine 5 sera disponible, et en version complète fin 2021, prenant en