Multi machines

Gros article believe pour changer un peu des avis de jeux que j'ai fais (en ce moment je suis sur Kingdom Hearts 3 mais j'accroche pas et je n'avance pas du coup). On va éviter tout drame à base de teraflops, de GCPU, de RT, de SSD, ... qui finissent en guerre, j'ai juste envie de parler jeux, ceux que j'ai adoré que que j'aimerais tellement voir revenir !! Alors dans certains cas, clairement c'est du rêve sans espoirs, mais bon, au moins ça fera parler d'autre chose que cette guerre de merde qu'il y a en ce moment !!Bon ne vous étonnez pas de voir majoritairement des titres SEGA ou XBox puisque ce sont les supports sur lesquels j'ai le plus joué. Certains jeux vont être récupérés loin dans le passé, mais ce sont des jeux qui m'ont marqué et que je verrais parfaitement revenirAllez on commence :99 Nights 3Le premier est un des titres cultes pour moi de la 360 !! A part la synchro labiale qui laissait à désirer, et l'animation qui morflait sa race avec les attaques de l'orbe (2fps quand on lançait l'attaque de Vig Vak) le reste c'était du pur bonheur. L'animation des personnages était superbe, le chara design fabuleux, l'action démentielle, la bande son à tomber, excellente durée de vie, plein de combos à découvrir, ... Franchement pour moi c'est le meilleur jeu du genre !! Le 2 est sympa, mais loin de la qualité du premier volet. Son plus gros défaut est d'avoir essayé de mixer le premier volet avec du God of War, ce n'est pas dégueulasse, mais à force de vouloir trop en faire, il ne parvient au final pas à avoir une qualité digne des jeux dans lesquels il pioche.Maintenant un 3ème volet digne du premier, je signe direct, et je veux revoir Pinar Toprak à la bande son.A Plague Tale 2Gros coup de cœur l'an dernier, A Plague Tale est un titre vraiment à part, puisant son gameplay dans une recette passée, mais efficace, se servant des ressources et machines actuelles pour nous pondre un univers de folie. J'ai complètement scotché sur ce jeu et même si une suite telle que l'on peut la concevoir serait difficile à mettre en œuvre, j'ai envie d'avoir quelque chose dans le même genre qui ne surfe pas sur la mode monde ouvert, 25000 possibilités qui ne servent à rien, ...Astal 2Prenez un Astal déjà superbe, allongez sa durée de vie, ajoutez une ou 2 possibilité de gameplay, refilez le à Moon Studio pour nous faire les graphismes et l'animation de Ori et on obtiendra une petite merveille de la plate forme 2DBurning Rangers 2Grosse claque sur Saturn, ce jeu, c'est typiquement le genre qui pourrait prendre son envol avec les possibilités techniques d'aujourd'hui !!! Les explosions, les flammes, les passages sous marins, la taille des niveaux, la gestion du son, les possibilités des personnages, ... il y aurait carrément moyen d'en faire une put... de bombe !!!ChromeHounds 2L'une de mes plus grosses claques online !! Je ne compte plus les centaines d'heures passées sur ce jeu avec les potes. Les possibilités offertes étaient énormes, le principe génial, et les parties étaient complètement folles !! Une petite merveille qui ne demande à revenir avec en prime un vrai mode solo et ce serait le top !!Deep Fear RemakeCe jeu est resté dans l'ombre malgré des qualités évidentes, et un effort pour se démarquer de son modèle, à savoir Resident Evil (là où la plupart se sont contentés de copier comme Overblood). Coupler Resident Evil au film Abyss, il n'en fallait pas plus pour moi, en plus mettre Kenji Kawai aux musiques ... Ce jeu refait façon Resident Evil 2, ce serait dantesque.Deep Fear 2Et pourquoi pas une suite ? Car il y aurait carrément moyen. Bon scénaristiquement ça ne volerait surement pas haut, mais avec les possibilités actuelles, la gestion de l'eau serait bien plus évidente et permissive pour pousser le gameplay à fond.Demon's Crest 2Meilleur jeu Super Nintendo pour moi, et l'un des tout meilleurs de la période 16 bits, un nouveau Demon's Crest avec la qualité technique d'un Ori je serais totalement fou !! Pas de remake car je trouve que l'original est encore somptueux graphiquement (vive la 2D), mais une suite dans la même veine ce serait juste magique tant le premier est encore fantastique aujourd'hui.Dragon Force 3Autre pépite de la Saturn qui faisait partie des meilleurs jeux de la gen, Dragon force était un excellent mélange de RPG, wargame, et tactical. Original, joli comme tout, fluide, fun, ... Une petite merveille qui fait partie de mes 10 meilleurs jeux jamais sortis.Ecco The Dolphin 4Malgré une difficulté à s'arracher les cheveux, les Ecco sont des jeux qui m'ont toujours marqué !! L'univers, le personnage principal, les musiques, les énigmes, ... et pis cette put... de réalisation de malade mental à chaque volet (l'opus Dreamcast est toujours impressionant dans son genre). Un nouveau volet et je replonge direct.Guardian Heroes 2Le premier est une légende du BTA, immortel. Ce jeu était absolument génial et ne souffrait que d'une pixelisation un peu trop forte. Pour le reste, la réalisation assurait, c'était hyper jouable, ça pétait dans tout les sens, multiples embranchements, boss et fins, et ce fun de malade qui en ressortait ...Gunvalkyrie 2Le premier jeux Xbox à m'avoir fait de l’œil alors que je crachais sans cesse sur la console !! Du gameplay SEGA comme je les aime, une très bonne réalisation, de l'action à foison, une BO à tomber par terre, un univers excellent, l'ambiance Starship Troopers, ... Je suis tombé amoureux de ce jeu mais de ouf. Bon par contre il était sacrément difficile mais au moins la fin se méritaitJet Set Radio 3Celui là je sais que je ne suis pas le seul à le vouloir. Après 2 volets tout bonnement exceptionnels à tout les niveaux, un 3ème n'aurait pas été du luxe tant il y a matière à faire dans le domaine. Doté de graphismes somptueux, d'une animation parfaite, d'une bande son démentielle, jouabilité impeccable, fun omniprésent, ... JSR est un monument qui ne mérite pas de rester dans l'ombre !!Kingdom Under Fire 3Alors je parle d'une vraie suite aux volets Xbox, pas du truc multijoueur sorti sur PC et qui fait l'impasse sur les anciens. L'histoire était juste géniale, le gameplay impeccable (bien que trop dur il faut le reconnaitre), la réalisation de folie, ... Merde je veux la suite de l'histoire moiOtogi 1 et 2 remakeSaga culte de chez culte pour moi, les 2 premiers Otogi m'ont laissé une empreinte indélébile. Que ce soit niveau gameplay, bande son, univers, jouabilité, réalisation ... pour moi c'était un sans faute du début à la fin. Allez je dirais juste que ça manquait un peu de pêche dans les bruit de coups et d'impact mais c'est vraiment pour chipoterUn put... de remake des 2 premiers et je serais aux anges !!Otogi 3Quitte à aller chercher Otogi, autant demander un 3ème volet qui irait encore plus loin dans la folie visuelle, l'action explosive, la destruction des décors, ... Là j'en rêve comme un fou !! ET vu que From Software est désormais sur le devant de la scène, ce serait vraiment le moment de relancer cette série que tout le monde la découvre !!Panzer Dragoon 4Autre saga mythique pour moi. Les Panzer Dragoon représentent la parfaite alchimie entre le shoot, la réalisation de fou, et surtout l'univers soigné. C'est là que les Panzer ont fait une énorme différence. La plupart des shoots sont basés sur le gamplay, et la réalisation, mettant de côté l'univers qui reste dans 99% des cas archi classique. Et bien là que dalle, ils nous ont, en plus du gameplay novateur pour l'époque, pondu un univers complètement fou, original, travaillé, parfaitement mis en valeur par des compos magistrales. Quelque soit le volet (en shoot), Panzer Dragoon est une valeur sûre et un 4ème épisode ne serait pas de refus tant le Orta est une merveille.Panzer Dragoon Saga RemakeBon celui là, c'est le summum de la saga, celui qui à fait au RPG ce que les autres volets ont fait au shoot, apporter diverses améliorations (le morphing en temps réel du dragon ... miam), changer l'univers, ... Bien que trop court, Panzer Dragoon Saga (ou Azel Panzer Dragoon RPG) est vraiment un jeu qui mériterait de revenir sur le devant de la scène tant il est représentatif de ce que l'on peut faire quand on se donne les moyens de créer au lieu de reprendre !!Les dernières rumeurs à son sujet me font bander comme pas possible !!!Panzer Dragoon Saga 2Je ne vais pas m'éterniser dessus, mais vu l'univers de la saga, et vu la qualité des précédents volets ... une petite suite serait tout à fait possible et avec les machines d'aujourd'hui il y aurait vraiment moyen de booster l'univers comme jamais.Quantum Redshift 2Un peu défoncé à tord à l'époque par certains sites/mags, Quantum Redshift est pourtant l'un des meilleurs représentants de sa catégorie. En même temps l'équipe derrière ce jeu est en grande partie composée des mecs ayant créé les 3 premiers Wipeout !!! Quantum Redshift est pour moi aussi bon que le WO297 (le meilleur de la saga à mon sens) tant il excelle dans presque tout les domaines (réalisation, durée de vie, gameplay, ...). Je dis presque parce qu'il avait malheureusement un défaut : la bande son composée par JunkieXL et qui est franchement très bof, surtout si on la compare à l'excellence de Wipeout dans le domaine. Mais pour le reste c'était un sans faute !!Rapid Racer 2Vilain petit canard pour certains, plaisir coupable pour moi, je l'avais complètement saigné à l'époque de la PS1, et je ne serais vraiment pas contre un petit retour de la licence !! Dans la même veine un petit retour d'Hydro Thunder je dis oui aussiRecore 2Gros coup de coeur sur One, Recore c'est vraiment le jeu qui se fait casser alors qu'il a été fait avec amour. Alors certes la réalisation n'était pas extraordinaire et les temps de chargement étaient abominables, mais le gameplay à l'ancienne réactualisé, sa jouabilité impeccable, ainsi que son univers m'ont vraiment filé un plaisir comme rarement ces dernières années. Pitié une suite !!Ristar 2Là encore, c'est un rêve de voir un jour une suite à l'excellent Ristar mais avec les graphismes de Ori (là ça collerait à donf). Franchement le gameplay du jeu est propice à être actualisé et donner une put... de pépite en terme de jeu de plate forme 2D. Je serais fou !!Ryse 2Là aussi, le jeu a été défoncé, il se révèle soyons francs assez basique en facile ou normal, mais prend tout son sens en difficile. L'univers et la réalisation restent encore aujourd'hui d'excellente facture, et une suite en gommant les défauts du premier (répétitivité des premiers modes de difficulté, ennemis trop peu variés) serait vraiment la bienvenue !!Shining Force 3 remakeVéritable pierre angulaire du T-RPG, Shining Force 3 est pour moi le meilleur représentant de sa catégorie. Alors certes il est supplanté par le 2 sur certains points, mais le 3 à une aura vraiment particulière et relevait quasi du sans faute à son époque. Le voir revenir avec une réalisation actualisée et enfin traduit ce serait le bonheur absolu.Shining Force 4Nintendo a montré avec ses Fire Emblem que le genre n'était pas mort et que l'on pouvait toujours sortir du T-RPG. Du coup une suite de l'envergure du 3ème volet, ce serait le top.Spider 2Autre plaisir coupable car mal aimé à l'époque, Spider est un jeu que j'ai adoré. Il n'avait rien d'exceptionnel, mais un charme bien à lui avec une bande son absolument fabuleuse qui ont totalement fonctionné sur moi. Et puis c'était quand même original comme jeu !!! Perso je signe pour un nouveau voletComme vous pouvez le voir, je rêve énormément ha ha ha. 99% de ces jeux n'ont aucune chance de revenir mais bon, le but n'est pas d'être crédible, juste de rêver un peuJ'en avais encore d'autres en réserve (Legend of Dragoon, Scorcher, Goof Troop, Mechassault 2, ...) mais je commence à avoir mal au crâne du coup je stoppe là