Le programme de Netflix pour le mois de Mai se dévoile un peu. Une MAJ sera faite lors de l'annonce officielle.Pour le moment, Netflix n'a pas de soucis à se faire par apport à Disney+.Si tu savais…Hollywood Saison 1 (avec Ryan Murphy)Mrs. Serial Killer Saison 1Heureux ou presque Saison 1All day and a nightDune (de David Lynch)Gun City (avec Jaime Lorente)Working Moms Saison 4The Wrong MissyThe EddyGet OutDead to Me Saison 2ValeriaChico Bon Bon, le petit singe bricoleurProcès médiatiqueGotham – Saison 5Unbreakable Kimmy Schmidt – Episode interactifBlacklist Saison 6Snowpiercer Saison 1Control ZDynastie Saison 3Space Force