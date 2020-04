Le collector de Ghost of Tsushima, ainsi que les éditions standard et spéciale sont maintenant disponibles en préco chez la FNACLa Special Edition coutera 79.99€A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un steelbook-Du DLC'sLa Digital Deluxe EditionA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Du DLC'sLa Collector's EditionA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Le Steelbook-Un Artbook-Un poster-Une bannière-Un masque en résine taille réelle-Du DLC's-La MAPPour info le collector est en rupture de stock partout !Lien direct

posted the 04/09/2020 at 01:09 PM