Caractéristiques du jeu GranBlue Fantasy : Versus :



✔ Un jeu de combat au look “anime” pour les joueurs de tous niveaux ! Arc System Works, l’ équipe ayant développé les célèbres séries BlazBlue, Guilty Gear, et Dragon Ball FighterZ, et Cygames, les talents derrière le phénomène mondial du jeu mobile Granblue Fantasy, s’ apprêtent à révolutionner le jeu de combat avec titre au gameplay riche et accessible qui conviendra tant aux nouveaux joueurs qu’ aux vétérans.



✔ Incarnez votre combatant préféré de l’ univers de Granblue ! Un casting de combattants varié et équilibré prêts à en découdre, disposant chacun de leur propre style de combat et leurs capacités spéciales spectaculaires. De la très polyvalente Katalina au spécialiste du combat à longue distance Ferry, en passant par Lancelot, redoutable au corps-à-corps avec ses 2 épées, il y en aura pour tous les goûts.



✔ Un monde en 2.5D de toute beauté, magnifié par une bande son sublime ! Tous les lieux iconiques de l’ univers de Granblue sont recréés dans le détail avec de magnifiques graphismes en 2.5D, donnant vie à des environnements variés et animés avec très grand soin, le tout porté par la formidable bande-son de Stelle Magna.



✔ Une esthétique fascinante, par un expert de la Fantasy ! Hideo Minaba, qui a travaillé sur la série Final Fantasy, assure la direction artistique, mettant son talent extraordinaire et sa science du character-design au service de l’ univers de Granblue !



✔ Découvrez l’ univers de Granblue en mode RPG. Le “Mode RPG” permet aux joueurs de s’ amuser dans un action-RPG, disposant d’ une histoire originale dans l’ univers de Granblue ponctuée par de superbes cinématiques et des combats de boss épiques contre les gigantesques Primal Beasts.

GranBlue Fantasy: Versus s’apprête à débarquer chez nous en boite et en démat. Mais quelle quantités seront disponibles au Day One ?Eh bien, les amis je peux vous dire pas beaucoup, au total seulement 4500 exemplaires en boite pour la France.Lien Just for GamesLien Amazon