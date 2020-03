Les dernières infos concernant la Formule 1 arrivent et ça sent la pas bon-Accord entre écuries pour une quarantaine jusqu’au 29 mars-La saison pourrait débuter à Baku (7 juin)-GP annulés disputés lors de la trêve estivale. Possibilité de prolonger la saison en 2021, le règlement 2021 serait alors repoussé à 2022

posted the 03/13/2020 at 12:43 PM by leblogdeshacka