Oddworld Inhabitants Inc. et Microids sont heureux de dévoiler le contenu de l'Edition Limitée.Elle comprendra :Le jeu standardUne boite exclusive et un lenticulaire au design uniqueUn porte-clé en caoutchouc représentant un Fuzzle prêt à sortir les dents – Parfait pour protéger vos clés !Une planche de stickers représentants quelques-unes des créatures utilisées par Stranger pour ses munitionsLe petit trailer qui va bien !Lien pour préco