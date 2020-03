Il reste encore des cœurs à voler. Devenez un Voleur Fantôme de Cœurs et héritez du pouvoir de changer le monde. Tenez-vous prêt pour les batailles à venir ! Persona 5 Royal s’accompagne d’encore plus d’action et de plus de trésors à voler ! À votre tour de combattre pour la Justice !Préparez-vous pour une toute nouvelle expérience avec Persona 5 Royal, basé sur l’univers de la série primée des Persona !Les voleurs Fantômes sont de retour dans Persona 5 Royal exclusivement sur PlayStation4 dès le 31 mars 2020.