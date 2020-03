En 2019, Japan Expo a célébré son 20ème anniversaire.



3ème salon de France, il a réuni 252 510 visiteurs en 4 jours.

Célébration culturelle et populaire, Japan Expo a l’honneur de recevoir chaque année des artistes prestigieux qui viennent rencontrer le public français. Véritable piliers de la programmation du festival, de nombreux noms incontournables de l’animation, du jeu vidéo et du manga viennent participer à des conférences, rencontres ou encore dédicaces pour échanger sur la culture japonaise.Japan Expo permet de célébrer avec le public et les professionnels des carrières incontournables mais aussi de mettre en avant de nouveaux talents en plein développement. Dès 2002 Japan Expo organise la venue d’artistes japonais et depuis l’équipe du festival renouvelle cet engagement auprès de son public : accueillir des figures iconiques et partir à la recherche de nouveaux talents mis en valeur à travers des conférences, dédicaces, masterclass ou encore live-drawing…