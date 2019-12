Jeu de l’année 2019



Éditeur de l’année / NintendoDéception de l’année / AnthemPlaisir coupable / Pokémon ÉpéePrix "Juste un Doigt" du jeu mobile / WHAT THE GOLF?Médaille de Réalité Virtuelle / No Man's SkyPrix (de groupe) du jeu ultime de l’apéro / Heave HoMeilleur jeu multijoueur / Tetris 99Meilleur suivi sur un jeu sorti / No Man's SkyMeilleure conception sonore / A Plague Tale : InnocenceDisque d’Or et de Platine de la bande originale / Death StrandingPrix du concept original / Baba is YouMeilleur espoir 2019 / Disco ElysiumMeilleur(s) personnage(s) / Untitled Goose GameJeu le Plus Mieux Ecrit / Disco ElysiumStéphane Plaza d’Or du level design / Sekiro : Shadows Die TwiceChoc artistique de l’année / Death StrandingPrix "8K HDR+" de la baffe technique / Death StrandingPlateforme de l’année / Nintendo Switch