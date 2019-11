Le Game Pass aura encore des jeux en moins dans quelques. Une nouvelle salve de 4 jeux quitteront le Game Pass en attendant les nouveautés.Les jeux qui quittent le Game Pass (pas de date, mais ça arrivera dans les prochains jours) :C'est maintenant qu'il faut faire Life Is Strange pour les Succès et Ashen car c'est une bombe.A noter que Pathologic 2, arrivera le 12 Décembre dans le Game Pass

