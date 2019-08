Synopsis : Le Japon a finalement remporté la guerre du Pacifique et l’Empire nippon règne désormais sur les USJ, les États-Unis du Japon. Ayant grandi au sein de l’état de Californie désormais occupé, le jeune Makoto « Mac » Fujimoto aspire à devenir pilote de mecha (robot géant). Après plusieurs échecs, son rêve est enfin en passe de devenir réalité. Mais une partie de la population ex.américaine n’a toujours pas digéré l’invasion nippone et se constitue en groupuscules terroristes pour tenter de renverser le pouvoir en place... Une guerre de mechas se prépare alors...

posted the 08/12/2019 at 01:01 PM by leblogdeshacka