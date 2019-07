Le jeu Oninaki aura droit à une version boite plus que limitée.Avis aux collectionneursSeulement 1000 exemplaires sur PS4Et seulement 3000 sur SwitchLe tout en exclusivité sur la boutique de Square Enix

posted the 07/25/2019 at 09:25 PM by leblogdeshacka