En attendant sa sortie, prévue en 2020, Wonder-Woman nous offre son premier poster et il défonce bien la rétine.Le film est toujours réalisé par Patty Jenkins, avec toujours Gal Gadot dans le rôle de Wonder-Woman.

posted the 06/05/2019 at 08:38 PM by leblogdeshacka