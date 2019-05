Voici une Information autour du jeu CyberPunk 2077 :Bavard aujourd’hui, où il a déjà précisé que selon lui, The Last of US : Part II ne sortirait que l’année prochaine, il estime qu’il est hors de question que le jeu CyberPunk 2077 sorte en 2019. On en sera peut-être plus à l'E3 2019. Mais il semble qu'il faille attendre patiemment 2020 au moins pour y jouer, malheureusement…Source : https://www.resetera.com/threads/jason-schreier-cyberpunk-2077-%E2%80%9Cabsolutely-not-coming-out-this-year%E2%80%9D.119644