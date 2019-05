Un trailer pour le 9eme film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time In Hollywood.Avec du lourd côté casting, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell, Luke Perry (dernière apparition) et j'en oublie.Évidemment, comme tous les films de Tarantino, j'irai les yeux fermés.Future pépite