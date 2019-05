Maintenant que la saison 8 de Game of Thrones est terminée, HBO dévoile le premier trailer de la saison 3 de Westworld.Attention, spoil de GoT à la fin de la vidéoPermis les nouveaux venus, nous avons Aaron Paul et Vincent Cassel.Pas de date de sortie, juste un vague 2020

posted the 05/20/2019 at 11:50 AM by leblogdeshacka