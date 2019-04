Voici une Information concernant la Xbox One :Infinite Undiscovery fait partie de ces jeux qui ont réussi à donner une certaine visibilité à Microsoft et sa Xbox 360 au Japon. Le jeu développé par Tri-Ace a été bien accueilli au Japon et a servi de passerelle pour d'autres projets. Cependant, sa réception en Europe et en Amérique était assez timide, mais suffisamment solide pour permettre à une base d'utilisateurs de vouloir une suite. Pour le moment, le jeu n'est pas rétrocompatible, mais il est possible que ce soit le cas bientôt. En effet, Microsoft a renouvelé la marque l’année dernière, plus précisément en septembre 2018, puis en décembre de l’année dernière.Il est intéressant de voir comment la société renouvelle ce type de propriétés intellectuelles, mais il est frappant de constater qu’elle ne l’a pas encore fait avec d’autres IP qui ont fonctionnées commercialement mieux que Lost Odyssey ou Infinite Undiscovery.Cependant, il y a plus de détails qui laissent de bons indices pour un nouvel opus. Microsoft a créé une division chargée de rechercher des talents et des opportunités en Asie, et a également manifesté son intérêt pour le renouvellement des marques de jeux japonais. De plus, récemment, Phil Spencer s'est rendu au Japon pour conclure des contrats avant l'E3 2019. Il est possible qu'un nouvel opus soit annoncé en juin, à moins que le jeu ne soit juste rendu rétrocompatible...Source : https://generacionxbox.com/infinite-undiscovery-renewal-microsoft