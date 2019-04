Pour fêter l'arrivée de son nouveau label "Omaké Games", les Editions Omaké Books sont heureuses de vous présenter une édition très spéciale et ultra limitée (-200 ex.) de Mortal Kombat 11 comprenant :



- Le jeu MK11 en version PS4 ou Switch



- Le livre Making Of de Mortal Kombat (1992) contenant des centaines d'anecdotes ainsi que des documents et des témoignages à propos de ce jeu culte



- Une carte d'abonnement numérique de 1 an au mensuel Jeux Vidéo Magazine (12 numéros + hors-série)



- Trois lithographies exclusives



- Un poster inédit



- Le tout dans un boîtier collector.



Faites vite, il y aura moins de 200 exemplaires disponibles !

Le premier jeu publié par la nouvelle entité Omaké, Omaké Games est Mortal Kombat 11.Perso, je trouve que le prix pique pour le contenu.79.99€Évidemment, pas de version One