Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Bandai Namco a révélé que le jeu Dragon Ball Xenoverse 2 avait été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, alors que Dragon Ball FighterZ en avait vendu plus de 4 millions. C'est le total pour le jeu sur toutes les plateformes dans le monde. Les ventes devraient continuer de croître, avec la sortie du second FighterZ Pass, incluant les personnages Jiren, Videl et plus tard Goku GT...Source : member15179.html