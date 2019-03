Alors que pendant des mois les fans demandèrent à corps et à cris le droit de jouer avec les joueurs PS4, vœu finalement exaucé par Sony, c'est maintenant les joueurs Switch qui sont mis sur la touche depuis la MAJ 8.10.Mais n'ayez crainte puisque vous pourrez désormais jouer avec les joueurs... mobiles.Ce changement est dû a des problèmes de performances de la version Switch causant des problèmes en jeux avec les joueurs PS4 et One.