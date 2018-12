Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Hier, on a appris que le jeu Travis Strike Again : No More Heroes auraient deux Editions Collector. Voici leurs prix :Et ce qu'elles contiennent :Ces Collector sortiraient plus tard que le jeu de base, vu qu’elles sont prévues pour février.Pour rappel, le jeu sortira lui le 18 janvier prochain…Source : https://www.editionspixnlove.com/game-series/852-travis-strikes-again-edition-collector-signee.html