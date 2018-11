Après 28 ans de publication, Prima Games va fermer ses portes. La société ferme après un déclin significatif dans le secteur des jeux vidéo.Qui va publier les guides Nintendo à l'avenir ?Un chose est sur, les guides en VF ne seront peut-être plus édité.Prima Games fermera au printemps 2019Reste Piggyback, qui pourra faire le taf!

posted the 11/09/2018 at 04:46 PM by leblogdeshacka