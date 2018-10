Voici le Top Media Create allant du 15 au 21 octobre 2018 :Le jeu SoulCalibur VI sur Ps4 entre à la troisième place, Dark Souls Remastered entre à la quatrième place sur Nintendo Switch, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy entre à la onzième place sur Nintendo Switch, Super Mario Party reste stable, Assassin's Creed Odyssey perd trois places, Dragon Ball FighterZ sur Nintendo Switch perd cinq places, Spider-Man sur Ps4 perd quatre places, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon reste stable, Super Mario Odyssey perd deux places, Splatoon 2 perd aussi deux places, Nintendo Labo Toy-Con 03 : Drive Kit fait son retour, Mario Kart 8 Deluxe perd une place et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch perd aussi une place …Passons maintenant au Top Hardware : La 3DS, la Nintendo Switch et la Ps4 restent stables…Source : https://www.4gamer.net/games/117/G011794/20181024073/