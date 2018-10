Voici une Information concernant la Saga Metal Gear Solid :Il y a quelques jours, les jeux Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty HD et Metal Gear Solid 3 : Snake Eater HD sont devenus rétro-compatibles sur Xbox One. Voici un peu de gameplay sur Xbox One X du deuxième opus :Et du troisième :En attendant que Konami annonce une possible version HD du quatrième opus...Source : https://www.resetera.com/threads/metal-gear-solid-2-and-3-hd-now-backwards-compatible-on-xbox-one.73744/page-7