Voici une Information autour d’un jeu à paraitre sur Nintendo Switch :Apparemment, Suda51 analysera le succès du jeu Travis Strikes Again afin de faire le jeu No More Heroes 3 après. Il ajoute vouloir ramener une suite numérotée ensuite en précisant qu'il avait déjà les grandes lignes de ce que serait le jeu No More Heroes 3.De plus, le jeu on en aprends plus sur le jeu Travis Strikes Again :- Le jeu est terminé à 35-40% mais Suda51 est confiant pour le sortir en 2018.- Vous apprendrez de nouvelles compétences pour Travis et Badman et elles seront différentes pour chacun.- Il y aura différents types de gameplay.- 2 DJs s'occuperont de la musique du jeu, avec Jun Fukada pour les effets sonores et Masafumi Takada va probablement faire de nouvelles pistes.En attendant une date de sortie plus précise ultérieurement...Source : https://www.resetera.com/threads/gx-suda51-making-travis-strikes-again-to-bring-back-no-more-heroes-3.34455/