Voici des Images du jeu Hyrule Warriors : Definitive Edition :Koei-Tecmo dévoile de nouvelles images du portage de la version WiiU, sorti également sur 3DS. Pour rappel, cette version Nintendo Switch sortira le 22 mars prochain au Japon, et au printemps, sans plus de précision, en Europe...Source : http://nintendoeverything.com/a-few-more-hyrule-warriors-definitive-edition-screenshots/

posted the 01/15/2018 at 12:51 AM by link49