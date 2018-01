Entre le 20 novembre et le 31 décembre 2017, la PlayStation 4 s'est vendu a 5,9 millions d'unités dans le monde entier vient d'annoncer Sony.La PS4 atteint donc un chiffre de ventes mondiales de 73,6 millions a ce jour.Niveau jeux plus de 55,9 millions de softs PS4 ont été vendus durant cette même période, que se soit en physique ou en demat.Le réseau PlayStation Network continue de connaître une croissance spectaculaire avec un nombre d'abonnés PlayStation Plus dépassant les 31,5 millions et le PS Store enregistre son plus important chiffre d'affaires mensuel en décembre 2017.