Voici une Information autour des jeux Pokémon Moon/Sun et Ultra Moon/Sun :On apprend que les Pokémons présents sur les jaquettes sont la fusion entre Lunala/Solgaleo et Necrozma. Elles se nomment Necrozma - Crinière du Crépuscule et Necrozma - Ailes de l'Aurore. Chacune utilisera l'attaque signature de base de Lunala et de Solgaleo.Rien de vraiment exceptionnel donc. Pour rappel, les jeux Pokemon Ultra Moon/Sun sortiront le 17 novembre prochain…Source : https://www.gonintendo.com/stories/289934-pokemon-sun-moon-corocoro-reveals-new-necrozma-fusion-pokemon#comments