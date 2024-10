Xenoblade Chronicles X finalement confirmé sur Switch, et dans une édition ''Definitive''

Nous aurions été prêts à parier sur un remaster desur « Switch 2 », mais Nintendo vient de créer la surprise en annonçant le retour de cette ancienne exclusivité Wii U (l'une des dernières d'ailleurs) sur l'actuelle génération avec un lancement d'ores et déjà signé pour le 20 mars 2025, au prix standard.Mine de rien, cela signifiera que l'intégralité des épisodes de la franchises seront disponibles sur la console, et les retardataires pourront découvrir le jeu dans une version bénéficiant d'améliorations graphiques, de contenu inédit (et scénarisé) et autres surprises encore à dévoiler.