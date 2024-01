[RAPPEL] Nouveau State of Play à 23h00

Après le Xbox Developer_Direct, c'est Sony qui aura les honneurs de faire une belle session d'actualité avec la tenue ce soir du nouveau State of Play, précisément à 23h00, avec plus de 40 minutes de show incluant la PlayStation 5 (et éventuellement le PC) tout comme le PSVR2, pour en tout une quinzaine de titres aussi bien prévus cette année que « au-delà ».Officiellement,etferont part de leurs présences. Officieusement, on laissera chacun se renseigner sur les leaks pour connaître quasiment la moitié des jeux concernés pour cette soirée.