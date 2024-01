Le State of Play devrait avoir lieu cette semaine entre le 31 Janvier et le 2 Février.Shpeshal_Nick a partagé ceux-ci sur son compte twitter :"On the 31st (roughly), Ronins will Rise, we’ll die stranded, have a rebirth and Kojima will fulfil his dream. Sonic will live in the shadow of his generation while the hills will remain silent until the dawn when you’ll need to catch the metro. Just don’t be a Judas about it."Alors il faut savoir que comme beacoup d'informations qu'il sort la source ne vient pas de lui mais de différents serveurs Discord et lui ressort l'information comme si elle venait de lui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a assez souvent tord. Cette liste proviendrait la personne qui avait leaké les jeux d'un précédent SoP.Ça va faire quelque jours que cette liste de jeux tournent sur Discord pour le SoP mais elle ne serait pas forcément compléte:-Rise of the Ronin-Death Stranding 2-Final Fantasy 7 Rebirth-Un jeu Sonic-Silent Hill 2 qui selon NatetTheHate sortira avant Halloween-Until Dawn-Un nouveau jeu Metro qui aurait pour sous-titre "Awakening" est serait en VR-Judas, le jeu de Ken LevineComme dis plus haut la liste ne serait pas compléte.Devolver ayant aussi dit qu'ils auront une nouvelle annonce d'un jeu pour cette semaine et ça pourrait collé avec le jeu indé teasé par blibli-kun.