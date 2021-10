[RAPPEL] Super Smash Bros Ultimate : l'ultime rendez-vous à 16h00

Comme annoncé lors du dernier Nintendo Direct, c'est aujourd'hui à 16h00 que les fans deont rendez-vous pour ce qui sera l'ultime show autour de cet épisode (le plus vendu de la série) avec l'annonce du 85e et dernier personnage du casting.Masahiro Sakurai se chargera comme d'habitude de faire les présentations, avec possiblement une sortie rapide, et on vous laisse donc avec le lien ci-dessous.