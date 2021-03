Thème du jour :



La Gameboy Advance



C’est l’heure de l’anniversaire du mois (spoiler : je vais en faire un tous les mois de l’année ), et ce sera celui d’une console chère à mon cœur ce mois-ci ! C’est en effet le 21 mars 2001 que sort au Japon la « next-gen » portable de Nintendo (notez que pour une fois je tombe pile le bon jour ), cette dernière ayant la lourde de tâche de succéder à sa grande sœur au succès insolent.



Chez nous, elle n’arrive que quelques mois plus tard, le 22 juin, et je me souviens très bien avoir bavé sur la console et ses jeux de sortie (Rayman, Castlevania, Kuru Kuru Kururin...) alors que je m’étais acheté une GBC à peine quelques mois plus tôt... L’annonce et la sortie de l’incroyable Golden Sun aura finalement raison de, euh... de ma raison.



Elle n’aura pas eu la même portée ou le catalogue incroyable de son aînée, mais la GBA a tout de même eu droit à de nombreux jeux de grande qualité (plus que sur 3DS de mon point de vue) avec un pixel art souvent au poil, aidé par le savoir-faire en la matière des développeurs sur la génération 16-bits. Niveau sonore, en revanche, c’est moins ça... Le processeur sonore de la console est réputé assez faiblard, avec des sonorités encore très électroniques proches de la GBC, ce qui quelque part confère paradoxalement un certain charme aux musiques des jeux de la console, un peu comme le fameux son « métallique » qui caractérise la megadrive. Si les OST de certains portages de jeux SNES (FF6 en tête) se sont malheureusement retrouvés avec une qualité amoindrie, il n’empêche que ces limitations ont tout de même permis la naissance de musiques remarquables grâce aux nouveaux « instruments » et possibilités sonores de la machine.



Il est temps de rendre hommage à la GBA en musique !



Note : Comme d’habitude sur ce genre de thème, il n’y a pas besoin que vous vous cantonniez aux exclues de la console, si vous voulez partager la musique version GBA d’un jeu sorti sur d’autres supports (par exemple les jeux qui venaient de la SNES à la base), c’est valide !



Ce sera une sélection très nostalgique pour ma partUne fois de plus je me suis fait plaisir, et j’avoue que ça a été très frustrant de me limiter à une musique par jeu pour éviter de surcharger l’articleJe compte sur vous pour compléter tout ça, comme d’habitude !Il reste encore un paquet d’anniversaires (séries ou consoles) cette année et je ne suis pas sûr de tous pouvoir les faire, il me faudrait d’ailleurs un coup de main pour faire certains thèmes (Resident Evil, Crash Bandicoot...) en bonne et due forme, si certains ont des idées pour ces thèmes je suis preneur ^^Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !