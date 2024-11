Nintendo revoit ses objectifs à la baisse, sans changer ses plans concernant la Switch 2 Nintendo revoit ses objectifs à la baisse, sans changer ses plans concernant la Switch 2

Suite et fin du rapport fiscal de Nintendo où l'entreprise doit se résoudre à l'inéluctable : malgré une performance notable de la Switch sur la longueur, il ne pouvait y avoir de nouveau miracle et ses ventes sur le premier semestre 2024 sont inférieures aux prévisions, poussant à une baisse des objectifs sur l'année fiscale (12,5 millions de ventes, au lieu de 13,5 millions).



Cela donnerait environ 8 millions de consoles encore à écouler d'ici le 31 mars 2025, dont essentiellement en période de noël, pour un total d'environ 154 millions, quasiment à jeu égal avec la Nintendo DS.



Le PDG de Nintendo indique que cette baisse plus brutale qu'attendue (et pourtant prévisible) est liée au manque de gros jeux de l'ampleur d'un The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom en 2023, sans oublier le très joli coup de pub cinématographique que fut le film Super Mario Bros..



Et au-delà de ça, à la loupe, les analystes ont surtout remarqué que la machine commençait à atteindre le stade des fonds de tiroirs, celui où la machine fait maintenant le plus gros de son beurre envers un public tardif qui profite des promotions des anciens modèles. En 2023 à la même période (juillet, août, septembre), le modèle OLED représentait près de 65 % des ventes totales, alors que tout s'est inversé cette année avec une légère hausse des modèles standard & Lite, quand la version OLED a drastiquement chuté et ne représente plus que 45 %.



Mais malgré le contexte et un bénéfice d'exploitation en chute de 56,6 %, rien ne semble faire bouger les lignes : Shuntaro Furukawa indique qu'en interne, les plans d'annonce de la Next Gen n'ont aucunement changé, et tomberont toujours « durant cette année fiscale », sans la moindre précision supplémentaire. Donc dans le pire des cas le 31 mars 2025. Quant au lancement...