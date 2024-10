J.Schreier : PlayStation ferme le studio Firewalk [UPDATE : mais aussi son seul studio mobile] J.Schreier : PlayStation ferme le studio Firewalk [UPDATE : mais aussi son seul studio mobile]

Comme on l'a déjà dit un paquet de fois, aujourd'hui, il suffit souvent d'une seule erreur pour rejoindre le cimetière des studios JV, et il faut bien avouer que le cas Concord fut proche de la catastrophe industrielle avec ses 2 misérables semaines de carrière et des pertes apparemment stratosphériques pour PlayStation.



Pas de deuxième chance pour la licence ni même un nouveau projet totalement à part : selon Jason Schreier, Sony vient de fermer le studio. Point.





UPDATE :

- Sony confirme l'information.

- Fermeture également de son studio Neon Koi, la seule branche mobile qui n'a jamais eu le temps de sortir un seul jeu.

- PlayStation précise néanmoins ne pas abandonner les perspectives de croissances grâce aux GAAS et le mobile.