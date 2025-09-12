Le Virtual Boy de retour sur Switch 2

Quand on parle « vieux trucs que Nintendo devrait ressortir », on penseou même, mais à la surprise générale que le hardware maudit Virtual Boy va faire son retour via le service NSO+ le 17 février 2026 avec 14 titres sur la longueur.Attention, pour en profiter, vous devrez posséder l'accessoire dédié (où insérer l'écran de la Switch 2), à précommander pour la bagatelle de 80€. Les pauvres auront droit à une version carton à 20€.