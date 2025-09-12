recherche
Le Virtual Boy de retour sur Switch 2
Quand on parle « vieux trucs que Nintendo devrait ressortir », on pense F-Zero, Starfox ou même Earthbound, mais à la surprise générale que le hardware maudit Virtual Boy va faire son retour via le service NSO+ le 17 février 2026 avec 14 titres sur la longueur.

Attention, pour en profiter, vous devrez posséder l'accessoire dédié (où insérer l'écran de la Switch 2), à précommander pour la bagatelle de 80€. Les pauvres auront droit à une version carton à 20€.

publié le 12/09/2025 à 16:33 par Gamekyo
commentaires (47)
miket publié le 12/09/2025 à 16:36
LOL
les rois du recyclage
playshtayshen publié le 12/09/2025 à 16:38
Version carton hahh1h11hahahaahahahahaahaha
gaeon publié le 12/09/2025 à 16:40
J'aime bien l'idée de synthétiser tout Nintendo sur une seule machine... même des trucs WTF/bide D'ailleurs ce truc se vendra peut être plus que le Virtual Boy orginal ?!
axlenz publié le 12/09/2025 à 16:41
Ça c’est clairement du troll à ce stade
jobiwan publié le 12/09/2025 à 16:41
Si tu veux attirer des curieux, tu proposes cette très mince ludothèque dans le NSO de base et non le NSO+
ducknsexe publié le 12/09/2025 à 16:43
Le truc pour aider les aveugles. Nintendo cherche des cobayes
losz publié le 12/09/2025 à 16:44
Perso c'est préco, toujours voulu test puis c'est pas très chère.
altendorf publié le 12/09/2025 à 16:45
Et les mecs font encore dire amen et acheter ça
jenicris publié le 12/09/2025 à 16:46
masharu publié le 12/09/2025 à 16:47
Vous préférez trouver l'accessoire d'origine et les jeux en occasion à +200 balles ?
nyseko publié le 12/09/2025 à 16:48
La première fois que la France aura accès à cette console !
newtechnix publié le 12/09/2025 à 16:48
On croirait à une blague du 1er avril
jeanouillz publié le 12/09/2025 à 16:56
Alors que tout le monde attendait les jeux DS et 3DS, Nintendo (re)sort le virtual boy... et pleins de gens vont l'acheter a commencer par les youtuber
airzoom publié le 12/09/2025 à 17:17
jeanouillz ça arrivera... Les jeux DS et 3DS c'est sûre et là je suis affolé
osiris67 publié le 12/09/2025 à 17:39
Nintendo c est la grosse marade depuis 2017 n empeche
lafibre publié le 12/09/2025 à 17:45
Génial, trop cool de rendre ça accessible sur un support moderne.
mooplol publié le 12/09/2025 à 18:17
Avec les jeux en physique j'aurais achèté ????
airzoom publié le 12/09/2025 à 18:19
C'est juste génial d'avoir accès à ça !
stardustx publié le 12/09/2025 à 18:47
Même si j'apprécie beaucoup l'initiative de base, force est de constater que le combo abo + accessoire obligatoire est complètement dégueulasse, pour 80 boules ils devraient te filer le pack complet de jeux définitivement avec au lieu de te vendre un truc qui te forcera à rester abonner à vie a leur service de merde (et à la souscription la plus chère qui plus est) pour avoir le droit de t'en servir.
mattewlogan publié le 12/09/2025 à 18:55
J’ai cru à un prank
fan2jeux publié le 12/09/2025 à 19:06
80 balles pour un objet qui ne fonctionne que si on paie l'abonnement familiale +
De mieux en mieux, on dirait l'épisode de la dernière saison de black mirror
Une version mini commel nes ou la snes aurait été plus acceptable.
A la rigueur, je prendrais le carton........
Attends le carton coute 20 balles ??????
sandman publié le 12/09/2025 à 19:06
les trolls en sueur... Devant un accessoire switch... Vous faites dans vos frocs devant n'importe quel vidéo nintendo tellement vous ragez, ca devient affolant les haters sur gamekyo.
Pendant que nintendo est leader incontesté depuis 10 ans devant une concurrence proche du ridicule, votre seule moyen d'avoir un peu de face c'est de critiquer un accessoire qui fera plus de ventes que n'importe quel jeu ps5... Ca rage tellement sec que ca devient pitoyable.
Heureusement que les bugs gamekyo empeche tous les trolls d'ouvrir leur haine.
pharrell publié le 12/09/2025 à 19:46
C’est bien de le proposer, Nintendo oblige personne à acheter.

Ça aurait été bien d’avoir une fonction pour changer la couleur rouge en une autre plus agréable à l’œil. Genre plutôt en mode game boy.

Même si ça dénature le truc, au moins ça t’enlève la nausée et tu peux découvrir les jeux.
kenjushi publié le 12/09/2025 à 20:19
Moi je dis pourquoi pas, mais j'aurais pas proposer ce "vieux truc" de cette façon.

OK pour l'accessoire qui reprend l'ergonomie de la console originale, mais à 100 balles et avec la cartouche contenant tous les jeux (y'en a une vingtaine, même sans les compressés c'est pas ça qui va la remplir).
nad45 publié le 12/09/2025 à 20:25
J’aurais préféré que Nintendo ramène la 3DS plutôt que le Virtual Boy et son accesoire.
Un vrai second écran 3D aurait été énorme, mais peut-être que ça viendra plus tard, vu que Nintendo a déjà déposé un brevet pour un second écran.

Je découvre seulement la 3DS maintenant. À l’époque, je l’avais testée 2 minutes à sa sortie, mais sans plus. Là, je viens de m’acheter une New 3DS XL et franchement, je trouve la 3D bluffante.
En ce moment, je joue à Luigi’s Mansion 2 et on a vraiment l’impression de contrôler Luigi dans un monde miniature à l’intérieur de la console, j’adore.

Du coup, j’aimerais trop voir un Luigi’s Mansion 4 en 3D sur Switch 2, si ce fameux second écran sort un jour et qu’il gère la 3D.
punish62230 publié le 12/09/2025 à 20:37
Non mais absolument personne ne prend l'expansion pack Online uniquement pour le Virtual Boy, faut arrêter de dire des conneries ????
cyr publié le 12/09/2025 à 20:48
sandman ça fait 5 ans qu'ils attendent que sony balance des annonces....mais ça va acheter la ps6 portable et la ps6 standard, et ils vont pleurer car ils trouveront pas le lecteur amovible, puis diront fuke au jeux boîte, le demat ça sera trop cool....
Et 3 ou 4 ans après, ps6 pro, et ça repasse a la caisse.

Parfois je me dit qu'il serait plus intéressant de connaître le nombre de compte actif ps5 que les ventes .

Ce truc personne l'avait venu venir. Ça m'intéresse pas. Mais pour ceux qui on connu le virtual boy, c'est une possibilité d'y rejouer.
darknoob publié le 12/09/2025 à 21:42
Parfait ça va encore faire augmenter la côte des jeux virtual boys ! Et dire que j'ai quasiment toute la ludothèque VB et que j'ai 2 jeux que j'avais acheté autour 1000 balles ....
Perso je trouve l'idée super de proposer quasi la même console. Mais les jeux sont vraiment pourris et 0 intérêt hormis le wario et a la rigueur de mario tennis pdt 10min
aggrekuma publié le 12/09/2025 à 22:00
nad45 surtout qu'à l'époque de la 3DS, ca aurait été plus pertinant d'avoir la Virtual Boy dessus via son écran 3D, mais non. Encore heureux que via le hack c'est possible.
burningcrimson publié le 12/09/2025 à 22:37
Lol ils veulent vendre les morceaux de cartons recyclés du Nintendo Labo
tripy73 publié le 12/09/2025 à 23:14
Clairement l'annonce la plus WTF du direct, perso je vois pas l'utilité du truc hormis pour la nostalgie ou la curiosité, mais au prix de l'accessoire, ça risque pas d'être un carton sans mauvais jeu de mot

shanks : petite précision il est compatible avec la Switch 1 et 2, du coup je pense qu'il faudrait modifier le titre de la news et son contenu
ravyxxs publié le 13/09/2025 à 00:37
sandman cyr Je sais pas si je dois rire ou.....aaaaah je sais pas, vous êtes juste timbré voilà quoi
jobiwan publié le 13/09/2025 à 05:35
Il est bon de souligner pour les personnes intéressées que les jeux seront dilués dans le temps et pour l'heure nous ne connaissons pas l'ordre des sorties.
Ca me fait penser aux joueurs qui attendaient la sortie des 2 Golden Sun annoncés sur le NSO GBA où ils ont dû attendre une bonne année.
kidicarus publié le 13/09/2025 à 08:54
Belle annonce sur le moment, mais l'accessoire est trop cher ou pas quand on voit le prix des manettes sur nos consoles.

Il faut que j'en trouve un en bon état général boite et machine, mais à un prix raisonnable.
gamesebde3 publié le 13/09/2025 à 08:56
Je ne suis même pas abonné, et je ne compte pas le faire. J'ai découvert les jeux virtual boy par... Un autre moyen, et je trouve le warioland vb très bon. Ils ont dû lisser un peu les graphismes.
J'espère qu'ils en feront de même s'ils sortent les jeux ds puis 3ds.
sonilka publié le 13/09/2025 à 09:27
sandman Heureusement que les bugs gamekyo empeche tous les trolls d'ouvrir leur haine.

Vu la tournure de ton commentaire, je t'invite à te renseigner sur la dissonance cognitive. Ca pourrait t'être très utile.
sandman publié le 13/09/2025 à 09:37
sonilka c'est bien d'essayer de retourner le propos, on dirait du macronisme...
cyr publié le 13/09/2025 à 10:11
ravyxxs ici ils sont nombreux a etre passer sur ps5 pro, et il s'en cache pas.
Et le ps portal. Et le PS VR 2.......

Quand tu achète une manette ecran pour jouer au jeux ps5 sur un petit écrans LCD (tiens pas de gens mécontent) 1080p. Pourquoi acheter une ps5 pro? Ça n'a pas de sens.
ippoyabukiki publié le 13/09/2025 à 10:18
jeanouillz ceux qui s'attendaient à des jeux ds et 3ds ne réfléchissent pas beaucoup. On va pas pleurer pour les idiots
ippoyabukiki publié le 13/09/2025 à 10:20
sandman je suis d'accord avec toi
connavaro publié le 13/09/2025 à 14:05
sandman si ça te rends malade de voir des gens qui puissent avoir l’outrecuidance d’être critique envers Nintendo, et si tu souhaite voir uniquement des éloges envers ton idole il y’a des sites entièrement dédié à la gloire de ton constructeur chéri, mais en dehors de ça les gens normaux qui n’ont pas en permanence des avis qui concordent avec les intérêts commerciaux de Nintendo, ne sont pas forcément des horribles trolls
sandman publié le 13/09/2025 à 14:27
connavaro l'insulte, la haine, la condescendance, le mépris, c'est tout sauf une critique constructive. Mais faut croire que t'as oublié qu'on était sur gamekyo où la critique est à géométrie variable selon le fanboyisme des gens... les pires pratiques de certains constructeurs sont adoubés les yeux fermés par certains, et ca critique exactement la même chose pour la concurrence en balançant des sous entendus bien puérils, une manière hautaine de répondre comme s'ils avaient la science infuse, voir des insultes directs. Moi je m'en fiche qu'on aime pas, perso j'en ai rien à faire de ce virtual boy, ca reste un gadget parmi tant d'autres... Mais cette manière permanente de dénigrer nintendo et les acheteurs, ca devient un problème... surtout quand on se cache derrière un pseudo pour provoquer... Vive les réseaux sociaux qui rend les lâches encore plus lâches.
connavaro publié le 13/09/2025 à 21:53
sandman j’ai pas ce sentiment honnêtement que Nintendo se prenne un si gros pressing que ça, après ils ont un statut qui fait qu’ils seront très critiqués, parfois à juste titre, parfois non, ce statut vient du succès de la switch, quand t’arrives à ce niveau de succès t’es scruté à la loupe et toutes les erreurs que tu peux faire que ce soit stratégique comme sur les prix ou sur la com tu vas le payer cash et au prix fort.

Je me souviens par exemple du Bashing que c’était mangé Sony après la PS2 c’était monumental, et mérité d’ailleurs, ils étaient au sommet et se pensaient intouchables ils ont pris cher, et les fans de la marque se faisaient litteralement insultés de tous les noms ( moutons, pigeons,
Mougeons et j’en passe ).

Par contre ce bashing a été très utile dans la mesure où Sony c’est nettement amélioré sur la fin de la PS3, avant de faire un sans fautes au lancement de la PS4 avec cette fois un Microsoft qui se prend un pressing énorme pour la one.

Nintendo a certaines pratiques qui doivent être vivement critiqués, ca sera même utile pour les fans de marque afin que ça ne se répète pas, la seule chose qu’il faut accepter par contre, c’est la réciproque, ceux qui s’acharnent contre Nintendo doivent aussi accepter la critique sur leur constructeur favori, sinon c’est juste être un fanboy débile.

Par contre je te rejoins sur l’effet toxique des réseaux et la lâcheté que ça encourage, c’est très juste
solarr publié le 14/09/2025 à 04:49
nad45 on avait besoin de toi à l’époque... dommage. Pourquoi cette adoption tardive ?
La 3D de la 3DS se sublime. Bien que j’ai les 2 switch, je trouve le concept à la fois ingenieux car flexible avec des joycons detachables mais une régression côté expérience visuelle car avec la 3DS on avait la réalité augmentée aussi, camera AV/AR et c’était fun..

Merci au passage de l’info sur le second écran. Tripy73 des leaks à ce propos Tripy ?
tripy73 publié le 14/09/2025 à 09:31
solarr : la seule chose qu'on sait c'est que le brevet déposé par Nintendo qui parle d'un deuxième écran à connecté a été mis à jour peu de temps avant le ND.
solarr publié le 14/09/2025 à 15:20
tripy73 2 questions se posent :

- son poids
- est-il tactile ? donc avec stylet.

Ah oui le prix.
tripy73 publié le 14/09/2025 à 16:30
solarr : pas d'info sur le poids vu que ce n'est qu'un concept breveté et ils indiquent qu'il pourrait être tactile ou non vu qu'un brevet essai de parler de toutes les possibilités sans pour autant dire laquelle sera retenue. Après ce n'est qu'un brevet donc ça veut pas dire que ça arrivera sur la Switch 2.
