Le Virtual Boy de retour sur Switch 2

Quand on parle « vieux trucs que Nintendo devrait ressortir », on pense F-Zero, Starfox ou même Earthbound, mais à la surprise générale que le hardware maudit Virtual Boy va faire son retour via le service NSO+ le 17 février 2026 avec 14 titres sur la longueur.
Attention, pour en profiter, vous devrez posséder l'accessoire dédié (où insérer l'écran de la Switch 2), à précommander pour la bagatelle de 80€. Les pauvres auront droit à une version carton à 20€.
les rois du recyclage
De mieux en mieux, on dirait l'épisode de la dernière saison de black mirror
Une version mini commel nes ou la snes aurait été plus acceptable.
A la rigueur, je prendrais le carton........
Attends le carton coute 20 balles ??????
Pendant que nintendo est leader incontesté depuis 10 ans devant une concurrence proche du ridicule, votre seule moyen d'avoir un peu de face c'est de critiquer un accessoire qui fera plus de ventes que n'importe quel jeu ps5... Ca rage tellement sec que ca devient pitoyable.
Heureusement que les bugs gamekyo empeche tous les trolls d'ouvrir leur haine.
Ça aurait été bien d’avoir une fonction pour changer la couleur rouge en une autre plus agréable à l’œil. Genre plutôt en mode game boy.
Même si ça dénature le truc, au moins ça t’enlève la nausée et tu peux découvrir les jeux.
OK pour l'accessoire qui reprend l'ergonomie de la console originale, mais à 100 balles et avec la cartouche contenant tous les jeux (y'en a une vingtaine, même sans les compressés c'est pas ça qui va la remplir).
Un vrai second écran 3D aurait été énorme, mais peut-être que ça viendra plus tard, vu que Nintendo a déjà déposé un brevet pour un second écran.
Je découvre seulement la 3DS maintenant. À l’époque, je l’avais testée 2 minutes à sa sortie, mais sans plus. Là, je viens de m’acheter une New 3DS XL et franchement, je trouve la 3D bluffante.
En ce moment, je joue à Luigi’s Mansion 2 et on a vraiment l’impression de contrôler Luigi dans un monde miniature à l’intérieur de la console, j’adore.
Du coup, j’aimerais trop voir un Luigi’s Mansion 4 en 3D sur Switch 2, si ce fameux second écran sort un jour et qu’il gère la 3D.
Et 3 ou 4 ans après, ps6 pro, et ça repasse a la caisse.
Parfois je me dit qu'il serait plus intéressant de connaître le nombre de compte actif ps5 que les ventes .
Ce truc personne l'avait venu venir. Ça m'intéresse pas. Mais pour ceux qui on connu le virtual boy, c'est une possibilité d'y rejouer.
Perso je trouve l'idée super de proposer quasi la même console. Mais les jeux sont vraiment pourris et 0 intérêt hormis le wario et a la rigueur de mario tennis pdt 10min
shanks : petite précision il est compatible avec la Switch 1 et 2, du coup je pense qu'il faudrait modifier le titre de la news et son contenu
Ca me fait penser aux joueurs qui attendaient la sortie des 2 Golden Sun annoncés sur le NSO GBA où ils ont dû attendre une bonne année.
Il faut que j'en trouve un en bon état général boite et machine, mais à un prix raisonnable.
J'espère qu'ils en feront de même s'ils sortent les jeux ds puis 3ds.
Vu la tournure de ton commentaire, je t'invite à te renseigner sur la dissonance cognitive. Ca pourrait t'être très utile.
Et le ps portal. Et le PS VR 2.......
Quand tu achète une manette ecran pour jouer au jeux ps5 sur un petit écrans LCD (tiens pas de gens mécontent) 1080p. Pourquoi acheter une ps5 pro? Ça n'a pas de sens.
Je me souviens par exemple du Bashing que c’était mangé Sony après la PS2 c’était monumental, et mérité d’ailleurs, ils étaient au sommet et se pensaient intouchables ils ont pris cher, et les fans de la marque se faisaient litteralement insultés de tous les noms ( moutons, pigeons,
Mougeons et j’en passe ).
Par contre ce bashing a été très utile dans la mesure où Sony c’est nettement amélioré sur la fin de la PS3, avant de faire un sans fautes au lancement de la PS4 avec cette fois un Microsoft qui se prend un pressing énorme pour la one.
Nintendo a certaines pratiques qui doivent être vivement critiqués, ca sera même utile pour les fans de marque afin que ça ne se répète pas, la seule chose qu’il faut accepter par contre, c’est la réciproque, ceux qui s’acharnent contre Nintendo doivent aussi accepter la critique sur leur constructeur favori, sinon c’est juste être un fanboy débile.
Par contre je te rejoins sur l’effet toxique des réseaux et la lâcheté que ça encourage, c’est très juste
La 3D de la 3DS se sublime. Bien que j’ai les 2 switch, je trouve le concept à la fois ingenieux car flexible avec des joycons detachables mais une régression côté expérience visuelle car avec la 3DS on avait la réalité augmentée aussi, camera AV/AR et c’était fun..
Merci au passage de l’info sur le second écran. Tripy73 des leaks à ce propos Tripy ?
- son poids
- est-il tactile ? donc avec stylet.
Ah oui le prix.