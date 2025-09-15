recherche
Spike Chunsoft nous annonce Danganronpa 2x2
Spike Chunsoft avait donc bien une annonce à faire pour les 15 ans de la franchise à l'ours maléfique, et sans aller jusqu'à un quatrième épisode peut-être compliqué à mettre en place vu la fin du 3, ou même un reboot, on part donc dans un Danganronpa 2x2, à la fois recyclage, à la fois tout neuf. Explication rapide.

Outre son statut de remake sans trahir les contours du deuxième épisode, ce « 2x2 » est surtout l'occasion d'inclure un autre scénario qui selon l'éditeur offrira une durée de vie équivalente à celui de base. Notons d'ailleurs que l'on retrouvera les principales têtes de l'équipe d'origine, permettant d'amener un peu plus de sous dans les caisses de Too Kyo Games (The Hundred Line).

Sortie prévue pour l'année prochaine (PC, PS5, XBS, Switch 1 & 2) en souhaitant qu'une traduction FR sera cette fois au rapport.

publié le 15/09/2025 à 06:00 par Gamekyo
commentaires (5)
mizuki publié le 15/09/2025 à 07:02
Le début de l'article fait un peu spoiler pour ceux qui voudrait faire V3.
Et pour la trad on ne va pas se faire de faux espoirs, ni le site officiel ni la fiche steam ne mentionne d'autres langues qu'anglais, jap et "chinois simplifié"
shirou publié le 15/09/2025 à 10:00
Quelqu'un a plus de précision concernant "l'occasion d'inclure un autre scénario" ?

C'est du contenu en plus inclus dans le scénario de base ?
C'est en remplacement du scénario de base qui serait revisité ?

Bref je prend volontiers tout renseignements complémentaires (plus des info sur une potentiel version physique)
mizuki publié le 15/09/2025 à 10:10
shirou C'est un tout nouveau scénario, on en sait pas beaucoup plus, sur le jeu tu auras les deux versions du jeu, le 2 de base et le "2x2" totalement inédit d'après les dire. Sur le site officiel on peut lire "A brand-new scenario with different victims, culprits, and tricks!"
churos45 publié le 15/09/2025 à 11:52
J'étais pas intéressé au début car j'aime pas refaire mes jeux, mais le fait qu'il y ait un nouveau scénario change tout
olex publié le 15/09/2025 à 15:55
Le site officiel confirme que le titre ne proposera que le sous-titrage anglais.
