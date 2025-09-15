Spike Chunsoft nous annonce Danganronpa 2x2

Spike Chunsoft avait donc bien une annonce à faire pour les 15 ans de la franchise à l'ours maléfique, et sans aller jusqu'à un quatrième épisode peut-être compliqué à mettre en place vu la fin du 3, ou même un reboot, on part donc dans un, à la fois recyclage, à la fois tout neuf. Explication rapide.Outre son statut de remake sans trahir les contours du deuxième épisode, ce « 2x2 » est surtout l'occasion d'inclure un autre scénario qui selon l'éditeur offrira une durée de vie équivalente à celui de base. Notons d'ailleurs que l'on retrouvera les principales têtes de l'équipe d'origine, permettant d'amener un peu plus de sous dans les caisses de Too Kyo Games ().Sortie prévue pour l'année prochaine (PC, PS5, XBS, Switch 1 & 2) en souhaitant qu'une traduction FR sera cette fois au rapport.